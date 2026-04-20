coldrain主催＜BLARE FEST. 2026＞、32組のオンエアアーティスト＋スタジオトークに出演者より10名決定
2026年2月7日および8日の2日間にわたって愛知・ポートメッセなごやで開催されたcoldrain主催＜BLARE FEST. 2026＞の模様が、5月16日および17日にWOWOWで独占放送・配信される。国内外の豪華出演者から総勢32組のステージがオンエアされることが決定したほか、各アーティストのオンエア順も公開となった。
さらに同番組では、フェス出演者によるスタジオトークも新たに収録してお届け。主催者のcoldrainに加え、登場するトークゲスト10名は、HIROKAZ (04 Limited Sazabys)、UTA (NOISEMAKER)、Ken Mackay (w.o.d.)、KOUICHI (10-FEET)、Taiki (Fear, and Loathing in Las Vegas)、西口直人(Age Factory)、イチロー(SPARK!!SOUND!!SHOW!!)、ナオキ(ENTH)、関大地(ハルカミライ)、満(HEY-SMITH)だ。アナウンサーの長岡大雅が司会を務め、ライブ映像にトークを織り交ぜながらフェスの裏話も楽しめる内容だ。
また、4月19日21:00にWOWOW生放送・生配信されたcoldrain出演特番も5月15日にリピート放送・配信が決定した。
■WOWOW番組『BLARE FEST. 2026』
●『生放送！BLARE FEST. 2026 放送直前スペシャル！』
アーカイブ配信：4月26日(日)までWOWOWオンデマンドにて
リピート：5月15日(金)午後10:00〜
WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
※放送・配信終了後〜7日間アーカイブ配信あり
●『BLARE FEST. 2026』
▼DAY1：5月16日(土)午後7:00〜
WOWOW プライムで放送／WOWOW オンデマンドで配信
【オンエアアーティスト】04 Limited Sazabys、10-FEET、[Alexandros]、coldrain、HIKAGE、House of Protection、Knosis、NOISEMAKER、ONE OK ROCK、Paledusk、ROTTENGRAFFTY、SHANK、SiM、SPYAIR、Survive Said The Prophet、The Ravens、w.o.d.
▼DAY2：5月17日(日)午後7:00〜
WOWOW ライブで放送／WOWOW オンデマンドで配信
【オンエアアーティスト】Age Factory、Amira Elfeky、BLUE ENCOUNT、coldrain、DEXCORE、ENTH、Fear, and Loathing In Las Vegas、花冷え。、ハルカミライ、HEY-SMITH、KUZIRA、LiSA、Memphis May Fire、SIX LOUNGE、SPARK!!SOUND!!SHOW!!、THE ORAL CIGARETTES
※各放送・配信終了後〜2週間アーカイブ配信あり
番組詳細 : https://www.wowow.co.jp/music/blare/
■＜THE ENEMY INSIDE XV ANNIVERSARY TOUR 2026＞
5月01日(金) 東京・恵比寿ザ・ガーデンホール
open18:00 / start19:00
5月02日(土) 東京・恵比寿ザ・ガーデンホール
open17:00 / start18:00
（問）H.I.P. 03-3475-9999
5月14日(木) 愛知・ダイアモンドホール
open18:00 / start19:00
5月15日(金) 愛知・ダイアモンドホール
open18:00 / start19:00
（問）サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
5月23日(土) 大阪・GORILLA HALL OSAKA
open17:00 / start18:00
5月24日(日) 大阪・GORILLA HALL OSAKA
open16:00 / start17:00
（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888
▼チケット
スタンディング ￥7,000 (税込)
※入場時別途ドリンク代・整理番号付き
■＜SHIKOKU / 47 TOUR 2026＞
5月27日(水) 徳島・徳島club GRINDHOUSE
5月28日(木) 香川・高松DIME
5月30日(土) 愛媛・松山W Studio RED
5月31日(日) 高知・高知X-pt.
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