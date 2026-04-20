50ccのいわゆる「原付」が生産中止となり、これからは「新基準原付」が毎日の移動を支える「生活の足」として普及するかどうか、という情勢だが、ユーザーは正直なところ、どう思っているのだろうか? 日本自動車工業会(JAMA)が2年ごとに実施する「二輪車市場動向調査」から紐解く。新基準原付は普及していく?(写真は「第53回 東京モーターサイクルショー 2026」で撮影)ユーザーは様子見?日本自動車工業会 調査部 二輪車分科会が発