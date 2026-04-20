タレントのりんごちゃんが、1日3食回転寿司ダイエットで3kgの減量に成功した姿を公開し、話題を集めている。【映像】15kgのダイエットに成功したりんごちゃんTBS系バラエティー番組『熱狂マニアさん！』で過去2回、ダイエット企画にチャレンジしたりんごちゃん。合計でマイナス15kgを達成していた。3日間の回転寿司ダイエットで3kg減2026年4月18日の放送では「3日間回転寿司ダイエット」という企画に挑戦。先に汁物を飲む、