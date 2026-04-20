・ＮＹダウ４９４４７．４３（＋８６８．７１） 高値４９７１７．９８ 安値４８７８８．８１ ・Ｓ＆Ｐ５００７１２６．０６（＋８４．７８） ・ナスダック総合指数２４４６８．４８（＋３６５．７７） 出所：MINKABU PRESS