アメリカ南部ルイジアナ州で19日、銃乱射事件があり、1歳から14歳までの子ども8人が死亡しました。地元警察によりますと、ルイジアナ州シュリーブポートで19日早朝、3軒の住宅にまたがる銃乱射事件が発生しました。少なくとも10人が銃撃され、このうち1歳から14歳までの子ども8人が死亡したということです。容疑者は銃撃後、車を奪って現場から逃走しましたが、追跡した警察官に射殺されました。銃撃された子どもの中には容疑者の