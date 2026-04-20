開催：2026.4.20 会場：クアーズ・フィールド 結果：[ロッキーズ] 9 - 6 [ドジャース] MLBの試合が20日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとドジャースが対戦した。 ロッキーズの先発投手はマイケル・ロレンゼン、対するドジャースの先発投手は佐々木朗希で試合は開始した。 3回表、9番 アレックス・フリーランド 3球目を打ってライトへのタイ