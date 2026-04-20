開催：2026.4.20

会場：クアーズ・フィールド

結果：[ロッキーズ] 9 - 6 [ドジャース]

MLBの試合が20日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとドジャースが対戦した。

ロッキーズの先発投手はマイケル・ロレンゼン、対するドジャースの先発投手は佐々木朗希で試合は開始した。

3回表、9番 アレックス・フリーランド 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでドジャース得点 COL 0-1 LAD、1番 大谷翔平 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでドジャース得点 COL 0-2 LAD

4回表、7番 ライアン・ウォード 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでドジャース得点 COL 0-3 LAD

4回裏、5番 Ｔ．Ｊ．ラムフィールド 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 COL 1-3 LAD

5回裏、8番 カイル・キャロス 5球目を打って左中間スタンドへのホームランでロッキーズ得点 COL 2-3 LAD、1番 エドゥアルト・ジュリアン 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 COL 3-3 LAD

6回表、9番 アレックス・フリーランド 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでドジャース得点 COL 3-4 LAD

7回裏、2番 マッケンジー・モニアク 初球を打って右中間スタンドへのツーランホームランでロッキーズ得点 COL 5-4 LAD、4番 タイラー・フリーマン 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 COL 6-4 LAD

8回裏、1番 エドゥアルト・ジュリアン 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 COL 8-4 LAD、2番 マッケンジー・モニアク 2球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでロッキーズ得点 COL 9-4 LAD

9回表、3番 ウィル・スミス 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでドジャース得点 COL 9-5 LAD、6番 ダルトン・ラッシング 6球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでドジャース得点 COL 9-6 LAD

試合は9対6でロッキーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はロッキーズのアントニオ・センザテーラで、ここまで1勝0敗1S。負け投手はドジャースのブレーク・トライネンで、ここまで1勝1敗0S。

なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で5打数、2安打、1打点、打率は.273。さらに、ドジャースの佐々木朗希はこの試合で4.2回を投げ、7安打（1本塁打）、3失点、2奪三振、防御率は6.11となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-20 07:24:13 更新