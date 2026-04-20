2026年4月20日（月） MLB ロッキーズ vs ドジャース 試合結果
開催：2026.4.20
会場：クアーズ・フィールド
結果：[ロッキーズ] 9 - 6 [ドジャース]
MLBの試合が20日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとドジャースが対戦した。
ロッキーズの先発投手はマイケル・ロレンゼン、対するドジャースの先発投手は佐々木朗希で試合は開始した。
3回表、9番 アレックス・フリーランド 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでドジャース得点 COL 0-1 LAD、1番 大谷翔平 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでドジャース得点 COL 0-2 LAD
4回表、7番 ライアン・ウォード 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでドジャース得点 COL 0-3 LAD
4回裏、5番 Ｔ．Ｊ．ラムフィールド 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 COL 1-3 LAD
5回裏、8番 カイル・キャロス 5球目を打って左中間スタンドへのホームランでロッキーズ得点 COL 2-3 LAD、1番 エドゥアルト・ジュリアン 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 COL 3-3 LAD
6回表、9番 アレックス・フリーランド 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでドジャース得点 COL 3-4 LAD
7回裏、2番 マッケンジー・モニアク 初球を打って右中間スタンドへのツーランホームランでロッキーズ得点 COL 5-4 LAD、4番 タイラー・フリーマン 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 COL 6-4 LAD
8回裏、1番 エドゥアルト・ジュリアン 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 COL 8-4 LAD、2番 マッケンジー・モニアク 2球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでロッキーズ得点 COL 9-4 LAD
9回表、3番 ウィル・スミス 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでドジャース得点 COL 9-5 LAD、6番 ダルトン・ラッシング 6球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでドジャース得点 COL 9-6 LAD
試合は9対6でロッキーズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はロッキーズのアントニオ・センザテーラで、ここまで1勝0敗1S。負け投手はドジャースのブレーク・トライネンで、ここまで1勝1敗0S。
なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で5打数、2安打、1打点、打率は.273。さらに、ドジャースの佐々木朗希はこの試合で4.2回を投げ、7安打（1本塁打）、3失点、2奪三振、防御率は6.11となっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-04-20 07:24:13 更新