◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル、良）大混戦の前評判だった今年の皐月賞だが、終わってみれば１番人気のＧ１馬ロブチェンが実績通りにクラシック１冠目を制した。松山騎手が２枠４番の好枠を生かしてスタートから出していき、積極的に好位を取りにいったのは正解だった。この開催を通して中山の馬場はなかなか前が止まらなかった。鞍上もそのことは頭にあったと思う。向こう正面で先頭