快進撃を続ける町田を率いる黒田剛監督の手腕をポルトガル紙が称賛した町田ゼルビアの黒田剛監督は、現地時間4月18日に行われたAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）準々決勝で、セルジオ・コンセイソン監督率いるアル・イテハドに1-0で勝利し、準決勝進出を決めた。ポルトガル紙「A BOLA」は「教員が日本を驚愕させ、コンセイソンを撃破した」と見出しを打ち、高校サッカー界から転身して成功を収めている55歳の指揮官を特