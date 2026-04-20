キリングループでソフトドリンクやお茶、水などの商品を扱う。「午後の紅茶」「ヘルシア」「おいしい免疫ケア」「iMUSE」などを展開する。24年から社長を務める井上一弘氏（60歳）の休日の過ごし方とは？（撮影／西粼進也）キリンビバレッジ株式会社代表取締役社長井上一弘66年、埼玉県生まれ。青山学院大学経済学部卒業後、88年にキリンビール入社。07年キリンヤクルトネクストステージ営業部長、09年キリン・ディアジオ執