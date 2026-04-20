読者からのおたよりにコントを添えて答える「読むラジオ」（https://x.com/kugatsu_readio）でもお馴染みのピン芸人・九月さんによる群像Webオリジナル連載「旅する芸人」。第6回の舞台は「虹色アフロ」の男に出会った（連載第3回参照）兵庫県三田市です。連載第1回はこちらからお読みいただけます。→「「東京に住んでいても◯◯に行ったことがないなんて！」地方出身の僕が上京して衝撃を受けた「東京あるある」のギャップ」前回