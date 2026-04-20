砂糖やコーヒーから始まった「ラグジュアリ（贅沢品）」を、ダイヤモンドの独占供給、エルメスやLVMHのプレミアム戦略、ユニクロやザラのマーケティングから「７つの大罪」を満たすGAFAまでを1本の線で繋げ、世界を回すラグジュアリの本質に迫る『贅沢と欲望の経営史あなたはなぜ今日もスタバに行ってしまうのか』（光文社新書）。本記事では、ラグジュアリの代表である宝石から、ダイヤモンドと真珠の価格のカラクリに迫ります