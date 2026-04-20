突然ですが、「花金」が何の略か知っていますか？今週も一週間頑張るぞ…！気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「花の金曜日」でした！花金とは「花の金曜日」を省略した言葉です。主に会社員や学生にとって、週末の前日である金曜日の夜を楽しみにする気持ちを表す表現として使われます。「花の」という言葉には、「華やか」「楽しい」といった意味合いが込められており、翌日が休みであることから、仕事や授業のあとに外