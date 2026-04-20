理想のおヘソ--姉妹でグラビア共演は久しぶりだそうですね。恵「９年ぶり２回目です。私も妹もNMB48出身ですが、一緒に在籍していた期間が１年も重ならず共演が少なかったので、今回こういった機会をいただけて本当に嬉しいです！」怜「９年前はNMBに入りたてで、緊張しっ放しだった思い出があります。いつかまた恵ちゃんと一緒にやりたいと思っていたので、『ついに来た〜！』って感じです」恵「私はグラビア自体２年ぶり。いまや