2026／27シーズンのJ1に参加する20クラブがEAST、WESTの2グループに分かれるサッカー明治安田J1百年構想リーグ。このリーグ戦は従来の引き分けはなく、90分間で決着がつかなければPK戦。勝ち点は90分での勝利で『3』、PK戦勝利で『2』、PK戦敗北で『1』を獲得。18 日（土）、19 日（日）に第11節の8試合が行われました。EAST首位の鹿島アントラーズは、浦和レッズに勝利。試合のなかった2位FC東京との勝ち点差を『6』に広げ、依然