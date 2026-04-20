2026／27シーズンのJ1に参加する20クラブがEAST、WESTの2グループに分かれるサッカー明治安田J1百年構想リーグ。このリーグ戦は従来の引き分けはなく、90分間で決着がつかなければPK戦。勝ち点は90分での勝利で『3』、PK戦勝利で『2』、PK戦敗北で『1』を獲得。18 日（土）、19 日（日）に第11節の8試合が行われました。

EAST首位の鹿島アントラーズは、浦和レッズに勝利。試合のなかった2位FC東京との勝ち点差を『6』に広げ、依然頭一つ抜け出しています。浦和はPK負け2試合を含め6連敗で、順位を7位に下げています。水戸ホーリーホックは柏レイソルを破り6位浮上。9位横浜F・マリノスは3連敗を喫しています。

WESTは、ガンバ大阪がファジアーノ岡山にPK勝利で勝ち点2を獲得し、2位浮上。名古屋グランパスは2点のビハインドを追いつき、最後はPK戦でアビスパ福岡に勝利。こけら落としとなったパロマ瑞穂スタジアムで白星を挙げ3位浮上。V・ファーレン長崎は3試合連続の完封負けで3連敗。順位を9位に落としています。

今節を終えてEAST、WESTの全チームの試合数は同じとなっています。次回は24日（金）、25日（土）に第12節の8試合が開催。ヴィッセル神戸とFC町田ゼルビアは、現在サウジアラビアで開催されているACLE（AFCチャンピオンズリーグエリート）準決勝に進出。そのため町田−東京V、神戸−京都の第12節の2試合は、5月13日に開催されます。

【18日、19日開催の第11節結果】

＜EAST＞

◆川崎F 2−1 横浜FM（18日、日産スタジアム）

得点【川崎F】ラザル ロマニッチ（前半15分）エリソン（後半45+8分）【横浜FM】天野純（前半45+3分）

◆鹿島 1−0 浦和（18日、メルカリスタジアム）

得点【鹿島】濃野公人（後半36分）

◆東京V 1−0 千葉（18日、味の素スタジアム）

得点【東京V】寺沼星文（後半6分）

◆水戸 2−0 柏（19日、ケーズデンキスタジアム水戸）

得点【水戸】多田圭佑（後半15分）渡邉新太（後半20分）

＜WEST＞

◆広島 2−0 長崎（18日、エディオンピースウイング広島）

得点【広島】鈴木章斗（前半10分）加藤陸次樹（後半7分）



◆C大阪 3−0 京都（18日、YANMAR HANASAKA STADIUM）

得点【C大阪】チアゴ アンドラーデ（前半18分）本間至恩（後半21分）櫻川ソロモン（後半45+6分）

◆G大阪 2−2(PK5-3) 岡山（19日、パナソニック スタジアム 吹田）

得点【G大阪】岸本武流（前半26分）イッサム ジェバリ（後半20分）【岡山】木村太哉（前半5分）江坂任（後半27分）

◆名古屋 2−2(PK5-4) 福岡（19日、パロマ瑞穂スタジアム）得点【名古屋】浅野雄也（後半38分）木村勇大（後半45+3分）【福岡】碓井聖生（前半24分）重見柾斗（前半35分）