第７４回兵庫リレーカーニバルのグランプリ男女９種目が１９日、神戸ユニバー記念競技場で行われ、男子８００メートルは兵庫・宝塚市出身の四方悠瑚（２７）＝４ＤＩＲＥＣＴＩＯＮＳ＝が１分４７秒７０で優勝。自己ベストや自身が持つ大会記録には届かなかったが「プラン通りに勝ち切れたのが大きい」と、日本代表入りと９〜１０月に行われる愛知・名古屋アジア大会でのメダル取りへ手応えをつかんだ。女子走り幅跳びは昨年の日