第７４回兵庫リレーカーニバルのグランプリ男女９種目が１９日、神戸ユニバー記念競技場で行われ、男子８００メートルは兵庫・宝塚市出身の四方悠瑚（２７）＝４ＤＩＲＥＣＴＩＯＮＳ＝が１分４７秒７０で優勝。自己ベストや自身が持つ大会記録には届かなかったが「プラン通りに勝ち切れたのが大きい」と、日本代表入りと９〜１０月に行われる愛知・名古屋アジア大会でのメダル取りへ手応えをつかんだ。女子走り幅跳びは昨年の日本選手権覇者・高良（こうら）彩花（２５）＝ＪＡＬ＝が６メートル３７で制した。

脚が違った。残り３００メートル。１０人の隊列の真ん中からスパートした四方は、数秒後には先頭へ躍り出ていた。「印象に残る走りがしたかった」の言葉通り、ライバルを置き去りにしたままゴール。１１日の金栗記念は前半で飛ばしすぎて失速（４位）した。タイムは平凡でも「プラン通りに勝ち切れたのが大きい」と好内容に声が弾んだ。

浮き沈みの激しい競技生活を送ってきた。高校時代から素質を見せていたが、大学４年間は「縛られているような感じがして…」と低迷。大学院に進み自ら練習メニューを考えるようになると、風向きが一変した。週５回、宝塚市の自宅近くにある４００メートルの急坂を４〜６往復するだけ。「基本は１日１５〜２０分ぐらい」。週に１度、トラック練習はするが、疲労を残さない四方流で再び記録が伸び始めた。

フリーターと公言し、有名コーヒーチェーンでのアルバイトは５年目。自身を“走るバリスタ”と表現する。「時間帯責任者になって時給が上がりました（笑）」。ランニングクリニックも定期的に開催。普及、後進の育成にも熱心で、自身の名字から着想を得た所属先の４ＤＩＲＥＣＴＩＯＮＳは「将来的にクラブチームの名前にできれば」という。

今後は静岡国際（５月３日）から日本選手権（６月１２〜１４日）へ。「アジア大会に出場できればメダルも狙える。４４秒台を出したい」。地元で得た自信を胸に、日本代表の座をつかみ取る。（吉村 達）

◆四方 悠瑚（しかた・ゆうご）１９９８年１１月２５日、兵庫・宝塚市出身。２７歳。県西宮高３年時にインターハイ男子８００メートルで２位、国体少年共通優勝。立命大、同大学院と進み、２２年兵庫リレーカーニバルで１分４７秒４１の大会記録を樹立。自己ベストは２位だった昨年の日本選手権で出した１分４６秒３０。１７８センチ、６５キロ。

〇…女子走り幅跳びは、１回目で６メートル３７をマークした兵庫・西宮市出身の高良が逃げ切った。この日は課題だった踏み切りがスムーズで「助走が安定していて、コンスタントに記録が出せた。自信になったし、地元で勝ててうれしい」と声を弾ませた。今後は日本選手権の連覇とアジア大会出場が視野に入る。「スピードをつけて（６メートル）７０は出したい」と大舞台での目標を設定した。

〇…女子棒高跳びを制した兵庫・小野市出身の大坂谷明里（おおさかや・あかり、２４）＝愛媛競技力本部＝は、自己ベストを４センチ上回る４メートル２４をクリアしてガッツポーズ。「（自己新の）チャンスを逃すことが多かったので、出ちゃいましたね」と笑った。現在は東京で日本記録保持者の諸田実咲（２７）＝アットホーム＝と一緒に練習しており「食事面などにも気をつけて、実咲さんに１回でも勝てるように頑張る」と見据えた。