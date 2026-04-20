NHK連続テレビ小説『風、薫る』が、早くも第4週を迎える。脚本は『広重ぶるう』（NHK総合）、『あなたのことはそれほど』（TBS系）の吉澤智子。看護がまだ職業とされていなかった時代に、トレインドナース（正規に訓練された看護師）となった二人の女性、大関和と鈴木雅をモチーフにした一ノ瀬りんと大家直美を、それぞれ見上愛と上坂樹里が演じている。 参考：『風、薫る』佐野晶哉が気になって仕方がない『カム