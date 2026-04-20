20日午前5時13分ごろ、愛媛県、大分県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は豊後水道で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは3.3と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、愛媛県の大洲市と西予市、大分県の臼杵市です。【各地の震度詳細】■震度1□愛媛県大洲市西予市□大分県臼杵市気象庁の発