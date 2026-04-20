武雄競輪のG3開設76周年記念「武雄市制20周年大楠賞争奪戦」は3日目を迎える。準決の注目は12Rだ。昨年、完全優勝した山田庸が今年も連勝で準決勝を迎えた。嘉永目標から鋭く伸ばして3連勝ゴールだ。S班の嘉永が踏ん張る。3番手の佐藤幸も動き軽快。前々に攻める佐々木豪や、佐々木悠次第では連勝の吉沢絡みにも警戒が必要だ。＜1＞山田庸平お客さんが応援してくれて、それに応えようと頑張れている。問題ない。嘉永君へ