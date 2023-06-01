任期満了に伴う宮崎県小林市長選は19日投開票され、元市議の新人堀研二郎氏（41）が、3選を目指した現職宮原義久氏（63）＝自民推薦＝を破り初当選を果たした。いずれも無所属。投票率は46.49％で過去最低。自民党にとって党勢維持に不安を残す結果となった。選挙戦で、堀氏は若者や女性の移住促進による人口増や、産官学連携による地域経済の活性化を訴えた。当選後、記者団に「高齢者や若者から幅広い支持を得られた」と述べ