俳優大浦龍宇一（57）が19日、自身のブログを更新、離婚を公表した。大浦は2000年に結婚も、07年7月に離婚していたことが明らかになった。19年には22歳下のシンガー・ソングライターのゆりえと結婚。当時大浦は50歳で、ゆりえは28だった。大浦はブログを通じ「大切なご報告があります。今年1月に私達はお互いに思いやりの心を持って、離婚という形でそれぞれの道を歩んでいくことにいたしました」と報告。「この件に関しましては、