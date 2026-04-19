[4.19 プレミアリーグ第33節](Hill Dickinson Stadium)※22:00開始<出場メンバー>[エバートン]先発GK 1 ジョーダン・ピックフォードDF 6 ジェームズ・ターコウスキーDF 15 ジェイク・オブライエンDF 16 ビタリー・ミコレンコDF 32 ジャラッド・ブランスウェイトMF 7 ドワイト・マクニールMF 10 イリマン・エンディアイェMF 22 キアナン・デューズバリー・ホールMF 27 イドリッサ・ゲイェMF 37 ジェームズ・ガーナーFW 9 ベト