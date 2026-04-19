エバートンvsリバプール スタメン発表
[4.19 プレミアリーグ第33節](Hill Dickinson Stadium)
※22:00開始
<出場メンバー>
[エバートン]
先発
GK 1 ジョーダン・ピックフォード
DF 6 ジェームズ・ターコウスキー
DF 15 ジェイク・オブライエン
DF 16 ビタリー・ミコレンコ
DF 32 ジャラッド・ブランスウェイト
MF 7 ドワイト・マクニール
MF 10 イリマン・エンディアイェ
MF 22 キアナン・デューズバリー・ホール
MF 27 イドリッサ・ゲイェ
MF 37 ジェームズ・ガーナー
FW 9 ベト
控え
GK 12 マーク・トラバーズ
DF 2 ネイサン・パターソン
DF 5 マイケル・キーン
MF 20 タイラー・ディブリング
MF 24 カルロス・アルカラス
MF 34 マーリン・ロール
MF 42 ティム・イロエグブナム
FW 11 ティエルノ・バリー
FW 19 タイリーク・ジョージ
監督
デイビッド・モイーズ
[リバプール]
先発
GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 8 ドミニク・ショボスライ
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
MF 7 フロリアン・ビルツ
MF 11 モハメド・サラー
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 18 コーディ・ガクポ
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 9 アレクサンデル・イサク
控え
GK 28 フレディ・ウッドマン
GK 41 アールミン・ペーチ
DF 6 ミロシュ・ケルケズ
DF 30 ジェレミー・フリンポン
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 42 トレイ・ナイオニ
FW 14 フェデリコ・キエーザ
FW 73 リオ・ングモハ
監督
アルネ・スロット
※22:00開始
<出場メンバー>
[エバートン]
先発
GK 1 ジョーダン・ピックフォード
DF 6 ジェームズ・ターコウスキー
DF 15 ジェイク・オブライエン
DF 16 ビタリー・ミコレンコ
DF 32 ジャラッド・ブランスウェイト
MF 7 ドワイト・マクニール
MF 10 イリマン・エンディアイェ
MF 22 キアナン・デューズバリー・ホール
MF 37 ジェームズ・ガーナー
FW 9 ベト
控え
GK 12 マーク・トラバーズ
DF 2 ネイサン・パターソン
DF 5 マイケル・キーン
MF 20 タイラー・ディブリング
MF 24 カルロス・アルカラス
MF 34 マーリン・ロール
MF 42 ティム・イロエグブナム
FW 11 ティエルノ・バリー
FW 19 タイリーク・ジョージ
監督
デイビッド・モイーズ
[リバプール]
先発
GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 8 ドミニク・ショボスライ
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
MF 7 フロリアン・ビルツ
MF 11 モハメド・サラー
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 18 コーディ・ガクポ
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 9 アレクサンデル・イサク
控え
GK 28 フレディ・ウッドマン
GK 41 アールミン・ペーチ
DF 6 ミロシュ・ケルケズ
DF 30 ジェレミー・フリンポン
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 42 トレイ・ナイオニ
FW 14 フェデリコ・キエーザ
FW 73 リオ・ングモハ
監督
アルネ・スロット
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります