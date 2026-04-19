[4.19 プレミアリーグ第33節](Hill Dickinson Stadium)

※22:00開始

<出場メンバー>

[エバートン]

先発

GK 1 ジョーダン・ピックフォード

DF 6 ジェームズ・ターコウスキー

DF 15 ジェイク・オブライエン

DF 16 ビタリー・ミコレンコ

DF 32 ジャラッド・ブランスウェイト

MF 7 ドワイト・マクニール

MF 10 イリマン・エンディアイェ

MF 22 キアナン・デューズバリー・ホール

MF 27 イドリッサ・ゲイェ

MF 37 ジェームズ・ガーナー

FW 9 ベト

控え

GK 12 マーク・トラバーズ

DF 2 ネイサン・パターソン

DF 5 マイケル・キーン

MF 20 タイラー・ディブリング

MF 24 カルロス・アルカラス

MF 34 マーリン・ロール

MF 42 ティム・イロエグブナム

FW 11 ティエルノ・バリー

FW 19 タイリーク・ジョージ

監督

デイビッド・モイーズ

[リバプール]

先発

GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク

DF 5 イブラヒマ・コナテ

DF 8 ドミニク・ショボスライ

DF 26 アンドリュー・ロバートソン

MF 7 フロリアン・ビルツ

MF 11 モハメド・サラー

MF 17 カーティス・ジョーンズ

MF 18 コーディ・ガクポ

MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ

FW 9 アレクサンデル・イサク

控え

GK 28 フレディ・ウッドマン

GK 41 アールミン・ペーチ

DF 6 ミロシュ・ケルケズ

DF 30 ジェレミー・フリンポン

MF 10 アレクシス・マック・アリスター

MF 42 トレイ・ナイオニ

FW 14 フェデリコ・キエーザ

FW 73 リオ・ングモハ

監督

アルネ・スロット

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります