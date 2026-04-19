シンガー・ソングライター松山千春（70）が19日放送のNACK5「松山千春ONTHERADIO」（日曜後9・00）に出演し、歌謡曲、民謡で一番好きという歌手を明かした。今月14日に行われた岩手県盛岡でのコンサートを鑑賞したファンからのメールで、岩手県出身の演歌歌手の福田こうへい（49）が登壇して、福田のデビュー曲「南部蝉しぐれ」を歌ったことに触れられると「福田こうへいさん。年はな、俺より21歳下なんだ。けど、その貫