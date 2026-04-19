昨年のトレードで獲得した有望株が傘下マイナーで大暴れドジャースが昨年のトレードでレッドソックスから獲得した有望株が、傘下3Aで大暴れしている。かつてムーキー・ベッツ内野手を獲得した過去もあり、LAメディアは「レッドソックスはドジャースとのトレードをやめるべきです」などと自軍の大金星を強調している。ドジャースは昨年のトレード期限直前に、不振だったダスティン・メイ投手を放出した。見返りとしてジェームズ