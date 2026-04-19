５人組アイドルグループ「超ときめき♡宣伝部」の菅田愛貴が１９日までにＳＮＳを更新。オフショットを公開した。インスタグラムに「ＧｉｒｌｓＡｗａｒｄ＠ｒｉｅｎｄａ＿ｏｆｆｉｃｉａｌライブステージありがとうございました」とつづり、デニムのセットアップを着て、花冠をつけた姿をアップ。同グループのメンバーである坂井仁香との２ショットも披露した。この投稿にファンからは「天使、、」「かわいすぎ