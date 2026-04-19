“るたん”の愛称で親しまれるグラビアアイドルの一ノ瀬瑠菜が10日に、デジタル限定写真集「るたんは最強！」(ワニブックス)をリリースした。 【写真】バスルームではしゃぐ姿がキュートです 「ミスマガジン2023」読者特別賞の受賞を皮切りに、各誌を大席巻中。写真集のテーマはアメリカンテーストのレトロな田舎町を舞台にした「ちょい悪ガールの昼下がり」。 親の留守中に家でダラダ