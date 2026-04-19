“るたん”の愛称で親しまれるグラビアアイドルの一ノ瀬瑠菜が10日に、デジタル限定写真集「るたんは最強！」(ワニブックス)をリリースした。



【写真】バスルームではしゃぐ姿がキュートです

「ミスマガジン2023」読者特別賞の受賞を皮切りに、各誌を大席巻中。写真集のテーマはアメリカンテーストのレトロな田舎町を舞台にした「ちょい悪ガールの昼下がり」。 親の留守中に家でダラダラと過ごすティーンの、無防備かつ生意気で、ちょっぴり反抗期的なバイブスを表現している。



2月に19歳になったばかり。王道の制服姿から、魅力あふれる水着姿まで惜しみなく披露。みずみずしいマシュマロボディを拝むことができる。



一ノ瀬は2007年2月26日生まれ、埼玉県出身。 「ミスマガジン2023」で読者特別賞を受賞。その類稀なる透明感と「かわいすぎる」ビジュアルで、“グラビア界の超新星”として一躍脚光を浴びる。アイドルグループ・シャルロットのメンバーとして人気を博したが、2月に惜しまれつつグループを卒業。現在は女優、タレントとして新たなステージへと進んでいる。



（よろず～ニュース編集部）