◇明治安田J1百年構想リーグG大阪2（5PK3）2岡山（2026年4月19日パナスタ）G大阪は岡山にPK戦で競り勝った。前半早々に失点するも、同26分にMF岸本武流が同点弾。後半20分には約2カ月半ぶりの戦列復帰となったFW宇佐美貴史のスルーパスからFWイッサム・ジェバリが一時逆転となる今季初得点を挙げた。頼れる背番号7が帰ってきた。開幕C大阪戦で左足を負傷。再発の可能性が高い箇所だっただけに慎重にリハビリを続けて