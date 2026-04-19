(P)&(C)BIGHIT MUSIC 「21世紀のポップアイコン」BTSが、4月17日・18日の2日間にわたり東京ドームで『BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN JAPAN』を開催した。2日間で11万人を動員し、2019年7月の『BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF’ - JAPAN EDITION』以来、約7年ぶりとなる完全体での日本公演を大盛況のうちに終えた。本公演は、韓国・高陽公演を皮切りに世界全34都市・85公演で開催され、韓国アー