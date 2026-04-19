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「21世紀のポップアイコン」BTSが、4月17日・18日の2日間にわたり東京ドームで『BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN JAPAN』を開催した。2日間で11万人を動員し、2019年7月の『BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF’ - JAPAN EDITION』以来、約7年ぶりとなる完全体での日本公演を大盛況のうちに終えた。本公演は、韓国・高陽公演を皮切りに世界全34都市・85公演で開催され、韓国アーティスト史上最大規模となるワールドツアーの海外公演の幕開けを飾った。さらに、日本全国346館の映画館と世界各国でのライブビューイングおよびGlobal Superfan Platform「Weverse」を通じたオンライン配信により、世界中のファンが感動を共有した。

【写真】BTS、東京ドームで圧巻パフォ

今回の公演では、客席とステージの境界を最小化した360度開放型ステージを採用し、会場全体を一体化させた演出や随所にちりばめられた韓国的な要素が特徴となった。ステージ中央には、かつて国賓を迎えた韓国・景福宮の「慶会楼」をモチーフとしたパビリオンを設置。さらに、床面およびサブステージには韓国の国旗である太極旗の思想を基にした「乾坤坎離（読み：けんこんかんり）」の概念が取り入れられ、空間全体を通じて韓国的な美意識が表現された。これらの演出は、BTSのアイデンティティとこれまでの歩みを凝縮したThe 5th Album ‘ARIRANG’のメッセージとも見事に連動している。

照明が落ちた瞬間に沸き起こった大歓声は、約7年越しの再会への歓喜そのものだった。公演は、仮面姿のダンサーの中からメンバーが登場するドラマチックな演出で幕を開け、The 5th Album ‘ARIRANG’の収録曲「Hooligan」「Aliens」を披露。「Run BTS」では圧巻のパフォーマンスとエネルギーで、開始早々に会場の熱気を一瞬にして最高潮へと引き上げた

オープニングを終えたメンバーが「みなさん、久しぶりです！本当に会いたかったです！」と語りかけると、会場はその言葉に応えるかのように大歓声に包まれた。続く「they don’t know ’bout us」での伝統仮面「タル」をモチーフとした映像演出や、The 5th Album ‘ARIRANG’のタイトル曲「SWIM」での巨大な布を用いた波の表現、「Merry Go Round」での伝統舞踊「僧舞（スンム）」を想起させる振付など、韓国的要素と現代的な演出をシームレスに組み合わせた芸術的なステージが展開され、観客を深く魅了し続けた。

後半には「Not Today」「MIC Drop」「FYA」「Burning Up (FIRE)」といったパワフルな楽曲が続き、会場を包み込むような掛け声が響き渡った。特に「MIC Drop」では、メンバーの名前を一人ずつ叫ぶ掛け声とレスポンスが沸き起こり、圧倒的な盛り上がりでドームが完全に一体となった。続く「Body to Body」では、手をつないで輪になって踊る韓国の伝統的な民俗舞踊「カンガンスルレ」を想起させるパフォーマンスが披露された。 「IDOL」ではメンバーがステージを降りて会場を歩いて巡り、観客と視線を合わせながらコミュニケーションを図った。さらに大ヒット曲「Butter」「Dynamite」など日本のステージでは初披露となる楽曲が繰り広げられ、会場の熱気は最高潮に達した。

そしてライブ終盤、本公演のハイライトのひとつとなる日本オリジナル曲の披露も行われた。17日には「Crystal Snow」、18日には「FOR YOU」が披露されると、7年分の思いが交差するような大合唱が会場中に響き渡り、感動はクライマックスを迎えた。

MCでは、約7年ぶりにARMY（BTSファンの呼称）と再会できた喜びと、これからの歩みへの決意が語られた。SUGAは「久しぶりにドームで公演ができて、昔に戻ったような気分になった。これからはもっと頻繁に会いに来たい」と再会の喜びを伝えると、Jung Kookも「変わらない歓声と笑顔に力をもらった。1日でも多く会いに来たい」と感謝を述べた。Jinは「ARMYの皆さんに愛を込めた投げキッスを届ける、この時間を待っていた」と彼らしいユーモアで会場を笑顔にし、RMはプライベートで日本を訪れた際、街を歩きながらARMYの存在を思い浮かべていたことに触れ「今日まで待っていてくれて本当にありがとう」と感慨深げに語った。

続いてVが「ドラマを見て、また日本語の勉強をするね」と親しみを込めて呼びかけると、Jiminは「久しぶりに見る皆さんは相変わらず美しい。これからも良いステージを届けていきたい」と、この日のために手紙にしたためたメッセージを心を込めて読み上げた。そして最後にj-hopeが「ARMYが今日を特別な日にしてくれた。本当に感謝している」とあふれる思いを口にし、7人それぞれの個性が光る温かい時間となった。

メンバーの誠実なメッセージに、会場は大きな感動に包まれた。アンコールでは「Please」「Into the Sun」を披露し、深い余韻を残したまま公演は終了した。

BTSは今後、北米、ヨーロッパ、南米、アジアなど世界各地を巡る大規模ワールドツアーを継続予定であり、日本および中東での追加公演も計画されている。海外公演の幕開けとなった東京ドーム公演は、ワールドツアーにおける重要な節目のひとつとなった。