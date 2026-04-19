女優ムン・グニョンが、長年守り続けてきた食事管理から解放され、食べる楽しみを満喫している近況が公開され、話題になっている。4月19日、YouTubeチャンネル「ユ・クイズ・オン・ザ・チューブ」に公開された動画で、ムン・グニョンはリハビリ過程を振り返りながら、医師からの特別な処方に言及した。【写真】もはや別人…9年ぶり舞台に立ったムン・グニョン彼女は、医師から治療のためにこれまで我慢してきたものを思い切り食べ