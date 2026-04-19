俳優・仲野太賀（33）が19日、滋賀・高島市で開催された主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）の「トークライブin高島」に出演。共演する小栗旬（43）の素顔を明かした。豊臣秀長を演じる仲野は、徳川家康役の松下洸平（39）、前田利家役の大東駿介（40）、石川数正役の迫田孝也（49）とともに登場。織田信長役の小栗の印象を各自が語った。松下は「眼力が強すぎてセリフが飛ぶ。あの目で迫られたら…」と