俳優・仲野太賀（33）が19日、滋賀・高島市で開催された主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）の「トークライブin高島」に出演。共演する小栗旬（43）の素顔を明かした。

豊臣秀長を演じる仲野は、徳川家康役の松下洸平（39）、前田利家役の大東駿介（40）、石川数正役の迫田孝也（49）とともに登場。織田信長役の小栗の印象を各自が語った。

松下は「眼力が強すぎてセリフが飛ぶ。あの目で迫られたら…」と圧迫感を指摘した。

大東は3月13日に大阪で開催していた小栗旬の舞台「いのこりぐみ」にホールケーキを差し入れた話を披露した。「旬君からのメールに“ハッピーバースデーって？”と。その日ちょうど自分（大東）の誕生日だった。誕生日おめでとうのケーキと間違って渡した」と“天然”ぶりを発揮。小栗からは「きょうは父の誕生日、と。ボクと（小栗の）お父さんが同じ誕生日だと分かりました」と、まさかの偶然を明かし、笑いを誘った。

仲野は小栗の隠された一面を明かした。「日頃は覇気があって、殺気立ってる。リハで雑談してるところに来られたら、現場の空気が変わって、皆のボリュームも下がる」と小栗旬のただならぬオーラと存在感を感じ取っているという。

だが一転、酒席では別人。「飲みの席では信じられないぐらい優しい。オンとオフがあって、メチャメチャ人たらしだなって。デカくて温かい存在です」と脱帽した。松下も「狙ってできるやさしさじゃないですからね」と同調していた。