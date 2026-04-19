チャンネル登録者数100万人超えの人気ユーチューバーひまひま（18）が19日、自身のYouTubeチャンネルを更新し、退院したことを報告した。3月に「感染症腸炎」で緊急入院していた。「退院しました。実は申告だった私の病状や入院中のことについてお話します。」と題した動画を公開。「なんと、皆さん、ひまひま、ついに退院しました」と報告。「本日、晴れて退院しました。元気に戻ってこれたので、本当にご心配をおかけしまし