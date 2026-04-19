ボーイズグループASTROのメンバー、ムンビンさんの4回忌に、妹のガールズグループBilllieのムン・スアが意味深い歌で兄を追悼した。4月19日、ムン・スアは自身のSNSに「お兄ちゃん、久しぶり。今回はどんな歌を持ってきたか気になるでしょ？悩んだけど、お兄ちゃんとの思い出もある曲を選びたかったの」という文章ととともに、写真を投稿した。【写真】ムン・スア、亡き兄との幼少期の2SHOT写真のなかでムン・スアは、ムンビンさん