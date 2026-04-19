決勝で米川明穂（右）と対戦する渡辺聖子。初優勝を果たした＝横浜武道館体重無差別で争う柔道の全日本女子選手権は19日、横浜武道館で行われ、26歳で初出場の渡辺聖子（警視庁）が決勝で米川明穂（コマツ）を旗判定の末に下して優勝した。普段は63キロ級で闘う渡辺は初戦の2回戦から5試合に勝利。1986年の第1回大会を制した61キロ級（当時）の八戸かおりに並ぶ軽い階級の制覇となった。3位は長谷川瑞紀（JR東日本）と古賀ひよ