◇柔道皇后杯全日本女子選手権（2026年4月19日横浜武道館）体重無差別で日本一を決める大会が行われ、渡辺聖子（警視庁）が決勝で米川明穂（コマツ）を3―0の旗判定で破り、初出場初優勝を果たした。渡辺は福島県出身の26歳。階級は63キロ級で、昨年の全日本選抜体重別選手権3位、今年の全日本シニア選手権優勝などの実績がある。63キロ級の選手の皇后杯制覇は、86年の第1回大会を制した61キロ級（当時。現63キロ級）の