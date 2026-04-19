白を基調にしたこだわりの空間で、ブランドの世界観を体感西武池袋本店6階にあるアパレルブランド「POLO RALPH LAUREN（ポロ ラルフ ローレン）」のリニューアルに伴い新設された「ラルフズ コーヒー 西武池袋本店」。アメリカでは10周年のアニバーサリーを迎えた人気のカフェがついに池袋にオープンしました。西武池袋本店のなかでもとくに目を引くオープンな入り口では、「ラルフ ローレン」のアイコンである「ポロベア」がお出