春の収穫祭 四国の特産品を集めたイベントが19日、高松市で開かれ、大勢の人でにぎわいました。 JR高松駅前で開かれた「春の収穫祭」です。高松オルネのセレクトショップ、「shikoku meguru」で営業しているお店など四国4県から約80店舗が出店し、焼き菓子や雑貨などこだわりの商品を販売しました。 愛媛県の「安岡蒲鉾」のブースでは、揚げたての「宇和島じゃこ天」を目当てに多くの人が並んでいました。