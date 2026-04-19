◇プロ野球セ・リーグ ヤクルトー巨人(19日、神宮球場)前日劇的サヨナラ勝利をあげたヤクルト。1勝1敗で迎える巨人との同一カード3戦目のスタメンを発表しました。野手は2選手を入れ替え。「7番・セカンド」で伊藤琉偉選手、「9番・ライト」で並木秀尊選手を起用しました。先発マウンドにあがるのは、これがプロ初先発となるドラフト4位ルーキー・増居翔太投手。12日の巨人戦でプロ初登板を迎え、1アウト1、2塁のピンチを招くも無