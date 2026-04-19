アメリカとイスラエルが始めた戦争の出口が未だ見通せない中、世界では戦争に反対し、平和を求める声が大きくなっています。【写真で見る】「No War！」に添えられたウサギの意味は？一方でその声は伝わりづらいとも言われています。そのわけを考えてみました。トランプ氏「教皇は間違っている」 教皇は「戦争には声高に反対」横たわる男性に、輝く手をあてるトランプ大統領。トランプ氏が投稿したのは、自らをキリストに模したと