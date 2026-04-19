歌手の中島美嘉(43)が18日、自身のインスタグラムを更新。3連続投稿で沖縄を満喫したことを報告した。 【写真】おちゃめなポーズの歌姫2人です 最初の投稿では「ライブ準備の合間にエネルギーチャージ沖縄へ」と記し、仲良しで尊敬しているというHYの仲宗根泉とおちゃめなポーズの2ショットなどを掲載。続く投稿では「沖縄住みたい～！」として海辺を散策する写真や動画を添えた。 最