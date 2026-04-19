第86回皐月賞を制した松山弘平騎乗のロブチェン＝中山競馬場第86回皐月賞（19日・中山11R2000メートル芝18頭、G1）クラシック3冠レース第1戦は1番人気のロブチェン（松山弘平騎乗）がコースレコードの1分56秒5で優勝した。ホープフルステークスに続くG12勝目を挙げるとともに、1着賞金2億円を獲得した。同騎手はこのレース2度目の制覇。桜花賞に続き2週連続のG1勝利で中央G1通算10勝目を挙げた。杉山晴紀調教師はクラシック3冠