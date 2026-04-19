お笑いコンビ、ニッチェの江上敬子（41）と近藤くみこ（42）が18日放送のフジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」（土曜午後11時10分）に出演。たんぽぽ白鳥久美子（44）から若かりし頃の合コン術を暴露された。番組ではパーパーのあいなぷぅ、カーネーション吉田結衣が行った合コンに吉住が誘われなかったことについて議論された。白鳥は「ニッチェと私、私が経験ないときに2人が『連れてってあげる』って、連れてってもらって