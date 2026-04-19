お笑いコンビ、ニッチェの江上敬子（41）と近藤くみこ（42）が18日放送のフジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」（土曜午後11時10分）に出演。たんぽぽ白鳥久美子（44）から若かりし頃の合コン術を暴露された。

番組ではパーパーのあいなぷぅ、カーネーション吉田結衣が行った合コンに吉住が誘われなかったことについて議論された。

白鳥は「ニッチェと私、私が経験ないときに2人が『連れてってあげる』って、連れてってもらってました」と過去、同じ経験をしていたことを明かした。

白鳥は「私とかも来た瞬間に男子が“クスクス”みたいな。時代が時代ですよ。『アゴの白鳥来た』みたいな感じで、こっちも女子がそういうモードになって、“白鳥イジって笑い取ってみんなで帰ろう“みたいな」と自身も笑いを取りに行っていたことを明かした。

白鳥は「そのときに近藤さんだけが怒りましたよ。帰り際、『白鳥、いい女でいることを諦めるな』って言って」と先輩の言葉を明かした。

白鳥は「『近藤さん何してました？』って言ったら、ウーロンハイを頼むんですよ。ウーロンハイにカットレモン入れるんですよ。ウーロンハイにカットレモン入れる女いないじゃないですか。そのときに違和感。男性も“ウーロンハイにカットレモン入れてる”って、近ちゃんに目が行くんですよ。近藤さんしゃべってないけど男子の目がそっちに行くんですよ。次はグラスワイン頼んで、氷入れてもらうんですよ。グラスワインのここ（手元）がキレイなんですよ。そういうのを私たちが『ハッハー！』とか言ってる間に細かいテクニックをちりばめてるんですよ」と明かした。

白鳥は「そのときも『ダメだったね』って帰ってたとき、『近藤さんいないね』ってなったら、“あれ…？自販機の明かりに照らされながらキスしてんな”」と近藤の独身時代を暴露しスタジオを驚かせた。

ここで近藤の夫の同番組プロデューサーがカメラに抜かれ、驚いた表情をしていた。

過去のモテエピソードを聞いた近藤は「もうこの話やめてほしい」と声を上げていた。

近藤は20年に同番組のプロデューサーと結婚したことを番組内で電撃発表していた。