◇パ・リーグ日本ハム―西武（2026年4月19日エスコンF）日本ハムが終盤に守備のミスを連発して1イニング8失点を喫した。2点差となった8回、マウンドにはドラフト1位・大川がマウンドに上がった。プロ初登板のルーキーを守備で助けたかったが、1死から林安可の二ゴロを名手・奈良間がまさかの失策。山村の右前打で一、三塁となり、長谷川の一塁への犠打を捕球した清宮幸の本塁への送球が逸れて1点を失った（記録は野選