かすみがうらマラソン兼国際ブラインドマラソン2026（スポーツニッポン新聞社など主催）は19日、茨城県土浦市、かすみがうら市（川口運動公園J:COMフィールド土浦周辺発着）で2万625人がエントリーして行われ、フルマラソン男子は蜂須賀源（31＝ONESHIP）が2時間20分24秒で初優勝を果たした。ゴール手前。かけていたサングラスを上げ、両手を広げてフィニッシュ。「純粋に、とてもうれしい」と喜びをかみしめた。序盤から“